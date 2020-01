Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

VW Vento 1.8 BenzinEladás07626660642500 lej10 eve van nalam napi hasznalatba volt az auto januar elejeig a felesegem navettazott vele dolgozni szoval ami hibas volt mindent csereltunk rokton. Kivulrol van hibaja. A kuszoboket cserelni kell. Viszont vezerlest valoszinu mar soha nem fog kelleni mert tavaj lett cserelve. Fektarcsak is tavalyiak. Az alternator fel lett ujitva. Az inditomotor is uj. A gyertyak is ujak. Teli gumi acel felni. Es a nyari gumik alufelnin vannak azokat is a tavaly csereltem. ITP. Áprilisig érvényes.