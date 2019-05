Tárgy:

Opel Corsa C 2005 1.3TDCIEladás07489584471300 euroVand opel corsa C, proprietar din 2013:-EURO4-ABS-Servo-4 airbaguri-comenzi volan, geamuri electrice-set cauciucuri de iarna si vara noi cu jante otel.-ofer fiscal-schimb ulei efectuat in 2018.04.19 la km 182365-itp valabil pana in 07.2019, asigurare pana in 05.2019.-kilometrii reali, am atasat o poza din baza de date RAR, la cerere va trimit tot documentul cu CIV de la RAR.Masina de oras, cu consum foarte mic, impozit mic, portbagaj mare.