Opel Astra H 1.9 CDTi 150 hp caravanEladás07705918303000 euroNumar sasiu W0L0AHL3552188036Data fabricatiei 04.05.2005Tip motor Z19DTH (150 hp) fara filtru de particuleEuro 4, ITP valabil 2019Inmatriculat RO, unic proprietar ROConsum 8 in oras, 6 afara.Cutie Manuala 6 trepte (cod cutie M32)Clima automata (+ torpedou cu racire)2 chei briceag (inchidere centralizata)ABS + ESPJante aliaj 16 cu anvelope de vara foarte bune + jante tabla iarnaPedale sportComenzi volanDirectie ServoLumini ceata fata/spateFaruri AFL Xenon (faruri adaptive in curba)Calculator bord (meniu secret activ pentru parametri, consum etc.)Audio CDC40 Opera + display GID pe 3 linii + 7 boxeButon SPORT2 suporturi ptr ochelariEGR + DPF + SWIRL FLAP OFF fizic si din soft (astfel eliminand toate problemele tipice ale acestui motor)Toate schimburile la ziKM actuali 205.000, masina se foloseste zi de ziSchimbat distributie in 190.000, ambreiaj + volanta in 195.000, inclusiv ulei cutie viteze 3L.Detin lista cu toate piesele schimbate cu factura.Ofer multe accesorii, piese rezerva.Mici defecte optice pe exterior normale la varsta masinii.Interior ingrijit, curat.Niciun accident. (rca bonus malus B8)S-a investit mult in masina, fiecare accelerare se lasa cu zambet :)Merita incercat.Raspund la mesaj, apel, sms, whatsapp.Pret 3000 EURO negociabil la fata locului.Nu ma intereseaza niciun fel de schimb, combinatie.