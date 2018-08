Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Elado Skoda Fabia 2 1.6 TDIEladás07511072114700 euroElado Skoda Fabia2 1.6 TDI combi,2011 es,Euro 5,be van iratva,egyeduli tulajdonosa Romaniaban,24.07.2020 ig ervenyes muszakival(ITP),149 121 Km van jelenlegaz oran, kellemes kek szinu,5 ajtos,5+1 manualis sebesegvaltos,tokeletes csaladi auto,fel van szerelve isofix-el gyerekulesnek,gyerekzarral ezert van csak elol automata ablakemelo,aux elol az utasterben es a csomagtartoban is van,de hasznalhato haszonjarmunek is a nagy csomagtarto miatt,electromos es futott viszapilanto tukrok,tempomat,ABS,alithato volan-lampak,tolatoradar,Climatronic(ami fantasztikus a nagy melegben),servo.Most nyari gumik 15-sek vannak az auton a gyari alu felnivel,es adok hozza egy szett teli gumit amik 14 esek es vas felnin vannak,2 haromszog,tuzoltokeszulek,egessegugyi csomag,normalis potkerek es egy szet tartalek egot.Nagyon jo kis csaladi auto,kenyelmes,csondes belol,takarekos kicsi fogyasztassal 45 L tank,nagyon hosszu utra is kepes,a motor nem nagy de eros,en megszerettem de sajnos meg kel hogy valjak tole.Az arr az alkudhato de nem fogadok semien fele cseret.