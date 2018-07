Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Audi A4Eladás07430111515100 euroAudi A4 B7^ Motorizare foarte fiabila si economica 2.0 TDI 140 CP^ Cutie manuala 6+1 Trepte^ An fabricatiei : 2005^ Rulaj: 206568Km REALI!!!# Inmatriculat RO 2018 // Unic Propietar // Import Germania# Gama de dotari se remarca prin :• Scaune Incalzite• ABS+ AFU• ESP + Sistem monitorizare presiune pneuri• Volan reglabil multifunctional• Linie audio Hi-Fi Sourround + AUX• Airbag-uri fata (sofer + pasager), laterale fata si cortina fata /spate• Geamuri electrice• Oglinzi reglabile, incalzite• Dublu climatronic• Sistem Multimedia• Privacy Glass• Pachet aluminiu interior / exterior• Stergatoare parbriz automate intermitente• Proiectoare ceata• Lumini ambientale• Cotiera centrala fata reglabila si cu spatiu depozitare• 2 Chei, inchidere centralizata~ Autoturismul se prezinta in stare foarte buna atat technic cat si optic. Nu prezinta urme de lovituri sau zgarieturi !~ Import Recent / Nerulat RO~ Se ofera toate actele in vederea transcrierii pe loc~Carte Service~Pretul este negociabil!!!~ Mai multe detalii telefonic