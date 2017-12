Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

VáltószoknyaEladás075304711250 lejEladó valódi bőrből készült váltó- és kézifékszoknya a következő gépkocsikra: Alfa Romeo 156,Audi A4, A3, A6;BMW (E30, E34, E36, E39, E46, automata váltóra is);Chevrolet Lacetti;Dacia (Logan, Sandero, Duster);Daewoo Matiz;Fiat Albea, Panda;Ford (Mondeo mk3 és mk4, Focus mk2, C-Max, Galaxy mk1, mk2, mk3, Kuga);Hyundai (Tucson, i30, Accent);Mercedes (Vito, Sprinter, A Class, C Class, E Class kézi és automata is, V Class);Opel (Astra F, G si H, Corsa B, C si D, Combo, Meriva, Tigra. Movano, Zafira A si B, Vectra B si C, Omega B, Vivaro);Peugeot (206, 306, 406, 207, 307, 407);Renault (Laguna 2, Megane 2 si 3, Trafic, Master 2, Kangoo 2);Seat (Leon, Cordoba, Ibiza, Toledo);Vokswagen (Golf 3, 4 si 5 kézi és automata, Bora, Vento, T5, Touran, Caddy, Sharan, Passat 4, 5 si 6 automata váltóra is, Polo, Crafter);Skoda (Octavia 1 Classic és Octavia Tour, Octavia 2).Nissan (Navara, Primastar, Pathfinder)