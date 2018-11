Tárgy:

Metallica ... and justice for all (Remastered) Deluxe Box SetEladás0745611626650 lejA doboz kissé gyűrött, de a lemezek, a könyv és a többi tökéletes állapotban vannak!