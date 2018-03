Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Elado kerekparEladás07554297701800 lejElado jo allapotban levo, 1 evet hasznalt Devron markaju MTB kerekpar. 3x8 sebbeseg, hidraolikus tarcsafekek elol hatul, Shimano XT hatso valto, 27.5 kerekatmero, keveset hasznalt Continental gumik, defektbiztos folyadek mindket belsoben. A pedalokat tavaly osszel csereltem, a lancot pedig most. A kerekpar jol fel can szerelve, akar hosszabb turakat is be lehet vele vallalni. Van hozza kormanytaska, csomagtarto es csomagtartotaska, mobiltelefon tarto taska, elso hatso lampak (elemes), ket ules, az eredeti es egy geles ules, ami a kepen lathato, elso hatso sarhanyo, kulacs es kulacstarto es kitamaszto lab. Adok meg hozza egy kis palack specialis lancolajat. Szatmarnemetibol a Petofi Sandor utcai bicikliuzletbol vasaroltam tavaly. Minden papir megvan hozza es van meg ra egy ev bolti garancia. Az eladas oka atteres a Mtb-rol a crosswayre.