Trópusi Achát csiga fiókák eladókEladás074475304710 lejKedves érdeklődők!Jól nevelt Trópusi Achát csiga fiókák eladók. Na jó, igazából a szülők jól neveltek, de biztos ragad a csemetékre is.És hogy miért lenne jó neked egy-két ilyen házi kedvenc? Íme néhány ok:- egészséges életmódra szoktatja a családot: alapból vegán példányok, csak a friss zöldséget szeretik, ezért mindig kell legyen a hütőben friss saláta, uborka, stb... és ha már ott a zöldség, biztos a család is eszi majd.- nem ugatnak, nem kell balhézni miattuk a szomszéddal... viszont a gondoskodást és a simogatást ugyanúgy szeretik, mint egy kutya... remekül kézhez szoktathatók, ráadásul nagyon szeretnek langyos vízben zuhanyozni.- megfigyelésük felér egy pszichoterápiával: megfontoltak, nyugodtak, csak egy kicsit izgalmasabb a követésük, mint a fűnövesztő verseny, ezért tudatos figyelésük közben minden stresszes gondolat tovaszáll- mint már említettem, jól neveltek, nem piszkítanak a szőnyegre... a nyálkájuk pedig meglehetősen könnyen lemosható- felelősségre szoktatják a gyereket, ugyanis napi gondozást igényelnek... viszont nem kell őket sétáltatni, és szombat hajnalban nem tépik le rólad a takarót- nem tombolják szét unalmukban az egész lakást, kis helyen és csendesen elférnek... csak ne felejtsd el lefödni a terráriumot, mert simán felmásznak az üvegfalon- látványosan óriásiak: a felnőtt pélány 20 centinél is hosszabb lehet- hogy ne unatkozzanak, érdemes legalább párban nevelni őket, és így még szaporodnak is.- a terrárium látványosan berendezhető, úgyhogy önmagában is a lakás éke lehet- nem jelentenek hosszú távú kötődést, természetes élettartamuk 4-5 évHa meggyőzted magad, hogy érdekel néhány életrevaló csigababa, akkor érdeklődj a 0744753047-es telefonszámon. Darabja 10lej (párban 15), csak és kizárólag a készlet erejéig (kb.50-en vannak).