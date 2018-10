Tárgy:

Telek eladó tele gyümölcsfávalEladás+36704595002550000 forintEladó egy 1400m2 telek tele gyümölcsfával fürtös meggy, alma, körte , barack szilva cseresznye , villany bevezetve, kút megfurva. Akár épitesre is alkalmas, igény szerint akár a fákat is kitermelem és üresen is áttudom adni!