Nokia alkatrészekEladás075892393190 lejNokia N95 8GB :Kijelzo be van törveNokia 6280 fehér: Torott kepernyo, slide(sin)használt, belső billentyűzet nélkül.Nokia 6280 szürke: Slide(sin) használható, uj szalag kabel(folia), képernyő be van torve.Nokia E66 Eredeti: Nem tolt, mikrofon hibas.Nokia E66 replika: hibas!Nokia 1209: A kijelzo gyengen vilagit.Nokia C1-01: nem kapcsol be, vízbe eset. Vannak tartozékok is!