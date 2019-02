Tárgy:

LaptopEladás0745622349750 lejEladó laptop HP 250 N3050 4 gb ram, 500 gb hdd.Két évet volt használva,a garancia nem érvényes már. Töltővel működik,van hozzà táska is aminek az ára benne van a végösszegben. Semmi probléma nincs vele,nagyon jól működik,állapota 9/10. Ára 750 lej,alkuldható.Vand laptop HP 250 N3050 4 gb ram, 500 gb hdd.A fost utilizat 2 ani,garantia nu mai este valabila. Functioneaza cu incarcator, aceasta si geanta este inclusa in pret. Nu are probleme,arata 10/9.Nu accept schimburi. Pretul este de 750 lei,negociabilPentru detalii puteti sa ma contactati aici prin mesaje.