Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Sony ps4 hen okosított minden játékot viszEladás06704595002150000 forintEladó egy Ps4 slim hen cfw 5.05 500gb + 2 sony ds4 joy kopásmentes +Samsung 1 Tb külső vinyó ami tele van játékokkal. A gép mindent visz a külső vinyó és a gép is fullon gammel Uncharted 4, Good Of War, Last Of Us, és sok más össszesen 1,5 tb játékmennyiség ami ajándék a géphez.