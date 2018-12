Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Sony Ps4 cfw 5.05 2 joyEladás06704595002350 euroEladó egy Sony ps4 slim 500 gb 2 joy kopásmentes HDR dobozában 5 hónapos hen cfw 5.05 vinyóról minden letöltött játékot visz Good of war, uncharted 4, Horizon zero down, last of us, stb....nagyon csendes . Posta ok, a gépre felteszek amit kérsz kb 2tb játékgyüjteményböl amit a géphez ajándékba adok!