Canon 55-250 IS STM - objektivEladás0769 604 910870 lejEalado a fent emlitett, 55-250 IS STM objektiv.Uj, par tesztfotot lottem vele, hogy megyozodjek minden rendben velle vasarlaskor.Csere is erdekel/ FF objektiv vagy telefon