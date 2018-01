Tárgy:

Consola Xbox 360 S + KinectEladás0752874908750 lejDe vanzare Consola Xbox 360 S cu senzor Kinect in stare impecabila .Consola nu are zgarieturi , lovituri , indoituri sau alte defectiuni.Capcitate: 4GBController wireless: 2 buc.Jocuri:Fifa 14 , Fifa 16 , Call of Duty Adavanced Warfare , Red dead redemption , GTA V , Minecraft , Halo 3 , Kinect adventures si Kinect sports.