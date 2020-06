Tárgy:

Kiadó telephelyEladás0 forintKiadó egy 400m2-es épület, mely igény szerint kialakítható raktárnak, valamint rendezvényteremnek is kiválóan alkalmas. Az épülethez tartozik egy mérlegház is, amely manipulációmentes, precíz és gyors átvételt tesz lehetővé!Az ingatlan kb. egy hektáros földterületen fekszik, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye dél-keleti csücskében Csengerújfaluban. A telek könnyen megközelíthető az M3-as autópályáról (Mátészalkai lehajtó, kb. 40 km), a csengersimai határátkelőtől 17 km-re található, így a szomszédos ország, Románia is könnyedén elérhető.Az épület részlegesen közművesített, fűtés nincs.Érdeklődni a zsigazsolt95@gmail.com e-mail címen lehetséges.