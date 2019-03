Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Hajdúszováti komfortos ház eladó, 90 m2, 2+1 szobaEladás+36-209-382-0835200000 forintDebrecentől, a nemzetközi repülőtértől, a BMW autógyártól 18-20, Hajdúszoboszlótól 8, az M35 autópálya csomóponttól 4 km-re, Hajdúszovát legcsendesebb részén, tehermentesen, azonnal beköltözhetően, két és fél szoba komfortos, kertes családi ház, 1.131 m2-es telken eladó. A főépület déli tájolású, tégla alapon vegyes falazatú, átlagos műszaki állapotú, dupla szováti cserép héjazatú. A lakóterek fűtése gázkonvektorral és/vagy cserépkályhával van megoldva, a burkolatok vegyesek (mindkét szobában hajópadló), a falak fehérre meszeltek, a nyílászárók fából készültek. Minden közműszolgáltatás rendelkezésre áll: villany (normál és éjszakai áram), ivóvíz, szennyvízcsatorna, földgáz, illetve a Telekom is be van kábelezve. A gazdálkodásra, vállalkozásra is kiválóan alkalmas udvar garázsnak használható kocsiszínnel, melléképületekkel, különálló épületben nyári konyhával (szabadkéményes füstölő, kemence és pince), beállt gyümölcsfákkal, kiterjedt és jól termő szőlőlugassal és ásott kúttal is rendelkezik.