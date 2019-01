Tárgy:

ures teruletszolos lankat 3>5 arii venek de csak a szolo elejen..NAGYKAROLYBBAN>>......cumpar 3>4aVétel07552408460 lejvenek3>4 arii ures lankat a regi szolobben nagykarolybban de csak eloreb..vagy elcserelnem az enyemet,13>45 arii kis fa hazzal arramal varosi viz.kanalis aszfalt.elotem a gaz..az aran megegyezesre...>>cumpar 3>4 arii teren gol in viile vechi carei.dar numai mai in fata.sau as schimba eu am 13.45 arii cu casuta lemn.curent in fata apa de oras canalizare.in fata trece gazul.>>la pret ne intelegem.pe vala tireamului 361 carei.