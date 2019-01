Tárgy:

Eladó felújítandó ház Szatmárnémeti központjában!Eladás60000 euroEgyedülálló lehetőség! Központi elhelyezkedésű ház tulajdonostól eladó!Szatmárnémeti központjában, a Billa-tól pár percre, a Dambovita utca 42 szám alatt, csendes övezetben eladó egy 352 négyzetméteres telken lévő ház, amely teljes felújításra szorul.BefektetÉsi CÉlra is ideális! A telek két utca felől is megközelíthető, ahogy a képeken is látszik. A telken kisebb társasház is létesíthető.Korszerűsítés és teljes körű felújítás után egy jó kialakítású, az igényeknek megfelelő korszerű házat nyerhetünk!Az utca és a környezet kellemes, zöldövezeti és biztonságos. Minden megtalálható a közelben. A kitűnő elhelyezkedésnek köszönhetően a város bármely pontjára nagyon hamar eljuthatunk.Irányár: 60000 euro.További információért kérem küldjön üzenetet!