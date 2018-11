Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Családi ház eladó MérkEladás+36 20 39603414500000 forintMérk községen, Magyarországon a román-magyar határ mellett a falu központjához közel eladó egy kb. 100 nm-es, jó állapotú ház kerttel, melléképületekkel. 3 szoba, nagy fürdőszoba és konyha, előszoba, spájz és kamra található a házban. Padlás és pince van, hátul garázs. Összkomfortos: a központi fűtés gázkazánnal és radiátorokkal működik. 2 szobában és a konyhában kiegészítésként maradnak a kályhák. Vízmelegítés a helyben szokásos módon villanybojlerrel történik, külön kedvezményes árammal. Csatornázott, a szennyvízelvezetés megoldott. Kábel tv-s, de antenna is van. Bútorok is maradhatnak. 1 szoba parkettázott, 2-ben padló, a többi helyiségben járólappal burkolva. Méretes, fedett terasz is van. Déli és keleti fekvésű a ház, utcai és udvari kilátással. Cím: Mérk, Rákóczi u. 9.