Családi ház CsengerEladás+3630369010916000000 forintElhelyezkedés: Csenger Lehel út (a központhoz közel)Ház tulajdonságai:Telek házzal 780 m2Ebből maga a ház: 170 m25 hálószobás, 2 fürdő, külön álló wcKonyha étkező sarokkalNappali, előszoba, kazánházFűtés: Gáz + vegyes tüzelés (bálás kazánná is alakítva)Víz: gázbojler (átfolyós)A felső színt felújított (2017-ben) új műanyag-nyílászárók mindenhol új laminált parketta falak szigetelve.Alsó szinten is részben kicserélve az ablakok, plusz első hátsó ajtó is 2017-ben cserélve.Az udvaron melléképületek is találhatók.Ár: 16. 000000 (Alkuképes)Kiköltözés: December 1-elÉrdeklődni: 06-30/3690109