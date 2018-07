Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Casa de VanzareEladás077469592455000 euroDe vănzare o casă de familie intrun sat foarte linistit. Casa are 3 camere foarte mari o bucătârie mare, baie si wc impreună, camără si beci.Casa a fost reînoiat in 2017 acum se face reînoiarea acoperisului. Apa este băgat si este ai separat. Are o curte mare cu multe posibilitati.Încălzirea se face cu sobeFiecare geam este Termopan si tine caldura inauntru. Pentru mai multe informati sunati la telefon.