Tárgy:

Hirdetés típusa:

A hirdetés feladója

Telefon:

Ár:

Hirdetés szövege:

Elado bloklakasEladás074334181439500 euroDe vanzare apartament semi decomandat ultracentral , la etajul 3/4 in bloc de BCA.(zona C.Copsu Mv 1)dispune de 3 camere 2bai si bucatarie spatioasa 2 holuri 1 balcon plus 2 beciuri uscate, ..Apartamentul este partial renovat toate geamurile sunt din PVC ( schimbate recent ) usa metalica securizata jaluzele noi.Incalzire cu 2 convectoare posilibilitate de a monta mail multe avizele ISCIR la zi.Apa calda cu 1 boiler electric aflat in garantie!Apartamentul se vinde doar cu mobila de bucatarie inclusa.