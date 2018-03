Tárgy:

Üzlet eladó!Eladás063034657154000000 forintSzabolcs Szatmár Bereg megyében kis faluban(500-600fő) most is működő üzlet[bolt+presszó] eladó. A községben ezzel együtt 2 üzlet[bolt] van. Akár más vállalkozásra is alkalmas. Amennyiben érdekli küldök képeket.